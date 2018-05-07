Путин утвердил основы госполитики в области промбезопасности до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительству предстоит в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации утвержденных основ государственной политики в области промбезопасности. Кабмин также будет ежегодно предоставлять президенту доклад о состоянии промышленной безопасности и мерах по ее укреплению.

"Целями государственной политики в области промышленной безопасности являются предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на обеспечение роста промышленного производства, реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, на благоприятную окружающую среду, и укрепление правопорядка в области промышленной безопасности", — говорится в документе.

Приоритетными направлениями госполитики в области промбезопасности, в частности, названы совершенствование нормативно-правого регулирования и госуправления в области в промбезопасности; разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на промышленных объектах и категорирования таких объектов; усиление защиты промобъектов от угроз техногенного и природного характера, а также террористических угроз; обеспечение комплексной защиты и противоаварийной устойчивости промышленных объектов и их инфраструктуры.

"Результатами реализации… основ должны стать обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, а также укрепление правопорядка в области промышленной безопасности", — отмечается в документе.

Документ был подписан 6 мая, до инаугурации, и вступил в силу со дня его подписания.

РИА Новости