Рашид Исмаилов подвел итоги сессии Совета МСЭ

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов выступил на закрытии сессии Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), которая прошла в Женеве с 17 по 26 апреля. Председатель Совета МСЭ Рашид Исмаилов обозначил основные вопросы подготовки к Полномочной конференции 2018 года (ПК-2018) и подвел итоги работы МСЭ. Участники совета обсудили приоритетные направления деятельности союза, среди которых регламент, региональное присутствие МСЭ, его роль в укреплении информационной безопасности, гендерные вопросы.

Основным вопросом повестки дня Совета МСЭ стала подготовка к ПК-2018, которая пройдет в Дубае с 29 октября по 16 ноября 2018 года. В рамках ПК-2018 будут определены основные направления деятельности Генерального секретариата, секторов и рабочих групп союза на следующий четырехлетний период.

"Мы надеемся, что МСЭ и впредь будет продолжать свой путь, нацеленный на разработку и внедрение самых эффективных инновационных технологий в интересах всего человечества. При этом чрезвычайно важно обеспечить на международном уровне необходимые условия для использования новейших систем во всем мире", — сказал замглавы Минкомсвязи России.

Рашид Исмаилов отметил, что Ассамблея радиосвязи и Всемирная конференция радиосвязи 2015 года, Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 2016 года и Всемирная конференция по развитию электросвязи 2017 года определили важнейшие направления деятельности МСЭ по каждому сектору. Сегодня МСЭ является лидирующей организацией ООН в сфере электросвязи и информационно-коммуникационных технологий, которая определяет политику государств-членов союза в области устойчивого развития, преодолении цифрового неравенства, цифровой трансформации и перехода к цифровой экономике. В рамках Совета МСЭ были рассмотрены вопросы развития и внедрения 5G, новейших спутниковых систем, "интернета вещей", "умных" городов, искусственного интеллекта, блокчейна.

Делегация администрации связи РФ также представила несколько вкладов, в числе которых "Роль МСЭ в выполнении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в общем обзоре их выполнения, проводимом Генеральной Ассамблеей ООН", "Предложения по обеспечению принятия полномочной конференцией 2018 года реалистичных стратегического плана, основ бюджета и финансовых пределов МСЭ на 2020–2023 годы".