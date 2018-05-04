"Ростелеком" поддержал чемпионат WorldSkills во Владимире

"Ростелеком" выступил техническим партнером регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" WSR (WorldSkills Russia[1]) в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Конкурс профессионального мастерства прошёл с 23 по 25 апреля во Владимирском политехническом колледже и собрал более 200 зрителей. На площадке соревнований компания обеспечила проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Конкурсное задание состояло из трех модулей-островов Network, Windows и Linux, на выполнение каждого из которых отводилось 6 часов. Победителем чемпионата стал студент второго курса Владимирского государственного университета Денис Шерунтаев. Он получил приглашение на прохождение летней практики в "Ростелекоме" и памятные подарки от компании. Победители вошли в сборную Владимирской области, которая в ноябре 2018 года поедет в Москву на федеральный этап WorldSkills Russia.

Виктор Васильев, заместитель технического директора ПАО "Ростелеком" во Владимирской и Ивановской областях:

"Мы традиционно поддерживаем социально-значимые проекты, в том числе – конкурс профессионального мастерства. Это прекрасная возможность для молодёжи заявить работодателям о себе и своих возможностях. И "Ростелеком" внимательно присматривается к участникам, особенно в профильной компетенции. В этом году ребята показали действительно высокий класс, и я уверен, что практика в крупнейшей телекоммуникационной компании страны поможет им закрепить теоретические знания. Кроме того – это прекрасная возможность для ребят проверить желание развиваться в этой сфере, а для нас – присмотреться к перспективным кадрам".

Кроме обеспечения рабочих мест участников проводным интернетом, "Ростелеком" развернул на мероприятии покрытие Wi-Fi для гостей и участников. В рамках партнёрства специалисты компании спроектировали сеть, привезли, установили и настроили оборудование, а затем обеспечили его безотказную работу.

Сервис "Управляемый Wi-Fi" позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей, согласно российскому законодательству. Услуга позволяет управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.

[1] Международное некоммерческое движение WorldSkills существует более 50 лет. Цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования в мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. Россия присоединилась к нему в 2012 году. Это связано с появлением Агентства стратегических инициатив и Указами президента о 800 профессиональных стандартах и 25 миллионах высокопроизводительных рабочих местах.