Специалисты "Пермэнерго" повышают надежность работы оборудования важного электросетевого объекта в Орджоникидзевском районе Перми

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" "Пермэнерго" приступил к реализации ремонтных мероприятий на подстанции 35/6 кВ "Гайва". Уже завершен ремонт 25 масляных выключателей 6 кВ в закрытой части энергообъекта.Сейчас работы ведутся на открытой части подстанции. Энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый, 6 масляных выключателей и 10 разъединителей 35 кВ.

Всего на мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции будет направлено более 2,5 миллиона рублей.

Подстанция 35/6 кВ "Гайва" является важным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение социальных и бытовых потребителей одноименного микрорайона, в котором проживает более 40 тысяч человек.