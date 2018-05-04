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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" повышают надежность работы оборудования важного электросетевого объекта в Орджоникидзевском районе Перми

Специалисты Пермэнерго повышают надежность работы оборудования важного электросетевого объекта в Орджоникидзевском районе Перми

7 мая 2018, 12:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" "Пермэнерго" приступил к реализации ремонтных мероприятий на подстанции 35/6 кВ "Гайва". Уже завершен ремонт 25 масляных выключателей 6 кВ в закрытой части энергообъекта.Сейчас работы ведутся на открытой части подстанции. Энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый, 6 масляных выключателей и 10 разъединителей 35 кВ.

Всего на мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции будет направлено более 2,5 миллиона рублей.

Подстанция 35/6 кВ "Гайва" является важным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение социальных и бытовых потребителей одноименного микрорайона, в котором проживает более 40 тысяч человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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