Стала известна причина массового отключения света в Южно-Сахалинске

Несанкционированные земляные работы в Южно-Сахалинске привели к снижению надежности линии электропередачи. Возникло короткое замыкание, которое вывело из строя подстанцию в областном центре, сообщили РИА "Сахалин-Курилы" в пресс-службе "Сахалинэнерго".

- Неоднократные повреждения линии из-за несанкционированных земляных работ привели к тому, что на каждой из ЛЭП находится примерно около десятка соединительных муфт. Это значительно снижает надежность их работы. Возникло короткое замыкание, которое и привело, в том числе, повреждению оборудования на высоковольтной подстанции "Центр", - рассказала пресс-секретарь Маргарита Татарова.

Она пояснила, что строительные организации зачастую ведут работы без нужных согласований. Они также пренебрегают вызовом специалиста-энергетика на место. Это приводит к тому, что техника повреждает линию, и ее приходится восстанавливать при помощи соединительных муфт. Ситуацию осложняют и весенние подвижки грунта. Этот период года является самым сложным для энергетиков.

- Кроме того, этим линиям достаточно много лет. Сейчас по заказу правительства Сахалинской области разработана программа по замене сетей. Там прописано около 10 тысяч мероприятий, в том числе и замена ветхих линий электропередачи. В данный момент программа находится на согласовании в Минэнерго, - пояснила Татарова.

Накануне, 6 мая центральная часть Южно-Сахалинска осталась без электроснабжения. Из-за сбоя в работе кабельных линий отключилась высоковольтная подстанция. К восстановлению линии приступило около 30 специалистов компании. Работы велись всю ночь и завершились 7 мая в 05:00. Однако спустя 40 минут в Южно-Сахалинске отключились еще две кабельные линии. Их работу восстановили около 11:00.