Ставропольские энергетики выявили хищение почти 900 тыс. кВт.ч в Предгорном и Минераловодском районах края

За первые три месяца текущего года специалистами филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") составлено 67 актов о безучётном потреблении электроэнергии на 1 млн 114,31 тыс. кВт.ч. Данного объема хватило бы для электроснабжения города Буденновска (с населением свыше 62 тысяч жителей) в течение 10 дней.

Большая часть выявленных нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 55 актов на 217,9 тыс. кВт.ч. В отношении юридических лиц подготовлено 12 актов безучетного потребления электроэнергии на 896,3 тыс. кВт.ч.

Наибольшее количество (21 акт) составили энергетики Центральных электрических сетей "Ставропольэнерго".

В лидерах по воровству потребленной электроэнергии значатся Предгорный (10 фактов) и Минераловодский (3 случая) районы края, где сотрудниками филиала с начала года было зафиксировано 13 фактов энерговоровства, а общий объем украденной электроэнергии за первый квартал составил более 860 тыс. кВт.ч.

Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники "Ставропольэнерго" обращаются ко всем жителям Ставропольского края: если вам стали известны факты о бездоговорном или безучетном потреблении электроэнергии, просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же обращаться по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 775-91-12.