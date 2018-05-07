Свердловская теплоснабжающая компания готовит проект строительства новой газовой котельной в поселке Решеты Первоуральского городского округа

Свердловская теплоснабжающая компания (СТК) готовит проект строительства новой блочной газовой котельной в поселке Решеты Первоуральского городского округа. В настоящее время теплоснабжение этого населенного пункта обепечивает угольная котельная – в зоне ее ответственности 13 домов разной этажности, медучреждение, очистные сооружения. Энергообъект отделен от потребителей железной дорогой – тепломагистраль проходит прямо над путями, что создает дополнительные неудобства при эксплуатации. Например, для ремонта трубопровода требуется останавливать движение поездов или проводить работы с прерыванием. Новая котельная будет построена с другой стороны железной дороги. От нее энергетики проложат новую тепломагистраль.

Специалисты СТК составили соответствующее задание на проектирование, обратились с просьбой к администрации Первоуральска о выделении земельного участка в три тысячи квадратных метров под котельную и получили одобрение на строительство на публичных слушаниях. Отметим, на 2019 год запланирована газификация поселка. Поэтому новая котельная будет оснащена газовыми котлами мощностью 3 Гкал и другим современным оборудованием. На реализацию этого проекта, по предварительной оценке, компания направит 32 миллиона рублей.

