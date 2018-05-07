В Краснодарском филиале Кубаньэнерго прошла внеплановая противопожарная тренировка

В структурных подразделениях Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") прошли внеплановые противопожарные тренировки. Целью практических действий стала проверка готовности сотрудников к правильным действиям при проведении эвакуации в случае возникновения пожара.

По легенде тренировки, в административных зданиях районов электрических сетей, филиала и производственном здании ремонтной базы было обнаружено возгорание. Автоматические установки пожарной сигнализации в ручном режиме сработали без замечаний. После звукового сигнала тревоги все сотрудники, находящиеся в зданиях, согласно инструкции о порядке действия персонала при возникновении пожара и в соответствии с планами эвакуации покинули здания через основные и запасные эвакуационные пути.

После проверки помещения ответственный за тренировку сообщил, что в здании никого нет. Персоналу предприятия напомнили еще раз правила соблюдения пожарной безопасности на территории административных и производственных объектов и установленного противопожарного режима. Сотрудники смогли применить на практике первичные средства пожаротушения.

В ходе подготовки к тренировкам проверена работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, состояние и свободное открытие дверей эвакуационных выходов. Отработаны действия по массовой эвакуации людей.

– Проведенные тренировки помогли оценить готовность персонала к эвакуации из зданий при возникновении пожара, а также их навыки использования первичных средств пожаротушения. По результатам можно сказать, что все работники уложились в намеченные нормативы и показали хорошие знания порядка работы с огнетушителями, – отметил ответственный за проведение тренировки, ведущий специалист по охране труда Краснодарских электросетей Юрий Петренко.