В Тахтамукайском районе Адыгеи завершен ремонт ключевого питающего центра

В рамках ремонтной программы ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") специалисты Краснодарских электрических сетей завершили плановый ремонт оборудования на подстанции 110 кВ "Октябрьская". Это ключевой объект электроснабжения бытовых и социальнозначимых потребителей, проживающих на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.

На подстанции "Октябрьская" отремонтирован силовой трансформатор мощностью 16 МВА, а также несколько десятков единиц основного и вспомогательного оборудования. В целях своевременного выявления и устранения дефектов энергетики провели профилактическое испытание маслонаполненного оборудования и наладку систем релейной защиты и автоматики.

Во время ремонтной кампании энергетики также отремонтируют в Тахтамукайском районе девять воздушных линий 0,4–10 кВ, 23 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, основное и вспомогательное оборудование четырех подстанций классом напряжения 35 и 110 кВ.

Объем инвестиций в ремонт электросетей Тахтамукайского района составляет более 3,3 миллионов рублей.

– Все мероприятия ремонтной программы сформированы, исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений, – обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько. – Мы стараемся проводить ремонт комплексным методом путем максимального их совмещения и сокращения продолжительности отключения энергообъектов, тем самым минимизируя неудобства для населения.

По вопросам электроснабжения просьба обращаться по телефону горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).