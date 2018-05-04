ВместеЯрче-2018: энергетики МРСК Центра и Приволжья начали подготовку к фестивалю

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" активно поддерживает инициативу Минэнерго России, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде. В энергокомпании началась активная подготовка к фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче-2018.

Основные мероприятия третьего фестиваля #ВместеЯрче по традиции пройдут осенью в формате масштабных праздников для всей семьи, уроков энергосбережения и дней открытых дверей на объекты предприятий ТЭК. Яркие мероприятия запланированы во всех регионах присутствия энергокомпании МРСК Центра и Приволжья в сентябре и октябре 2018 года. Гостей фестиваля ждут викторины, эстафеты и выставки современного энергоэффективного оборудования. Однако первая волна фестиваля пройдет по регионам уже летом. Энергетики побывают на загородных площадках детских оздоровительных лагерей на территории регионов операционной ответственности компании. В сотрудничестве с молодыми бойцами студотрядов специалисты МРСК Центра и Приволжья проведут обучающие и развлекательные мероприятия в рамках фестивального движения #ВместеЯрче-2018. На сегодняшний день ведутся переговоры о выборе загородных площадок и разрабатывается концепция мероприятий.

Особенностью программы #ВместеЯрче в этом году станет широкое участие школьников и молодежи из других стран, а также популяризация профессий Топливно-энергетического комплекса, которые открывают молодым людям огромные возможности для самореализации.

В России идеи по развитию Фестиваля получили поддержку Минэнерго России, Минобрнауки России, Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников. Партнером в организации фестиваля традиционно выступает ПАО "Россети".

По словам заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, "Фестивалю #ВместеЯрче три года, и мы видим, что он стал мероприятием не только полезным, но и масштабным. В 2017 году мероприятия #ВместеЯрче прошли в около 1000 муниципальных районах и городах. Но это только начало, так как фестиваль начал своё движение по миру. Фестиваль открыт для участия молодежи и экспертов со всего мира, а также для помощи в организации регионов, бизнеса, общественных и образовательных организаций".