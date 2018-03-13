Выставки wire 2018 и Tube 2018: поступление заказов на специализированных выставках проволоки, кабеля и труб на том же уровне, что и в предыдущие годы

Во всем мире вырос объем инвестиций – в инфраструктуру, автомобильный сектор, электротехническую промышленность, проекты, связанные с рекуперированной энергией, и в строительство нефтегазопроводов. А отрасли, поставляющие проволоку, кабель и трубы производителям сырья, благодаря такому развитию событий существенно выиграли на международных специализированных выставках № 1 wire и Tube в Дюссельдорфе, прошедших с 16 по 20 апреля 2018 г.



В целом по Германии производство стали и металлообрабатывающая промышленность входят в десятку важнейших отраслей промышленности. Для этих отраслей характерны высокая доля малых и средних предприятий, традиционный рост и инновации. Но даже крупнейшие группы компаний сейчас перестраивают свое производство, следят за оптимизацией цифровых технологий и реорганизуют свои каналы распределения, как в стране, так и за рубежом.



"Как организаторам специализированных выставок в Дюссельдорфе нам вновь удалось предложить производителям проволоки, кабеля и труб глобальную платформу как Основу для бизнеса", - радуется Йоахим Шефер (Joachim Schäfer), Управляющий директор компании Messe Düsseldorf GmbH, после пяти успешных дней специализированной выставки.



Количество заказов на поставку товаров производственного назначения, таких как машины, оборудование и транспортные средства, очень велико, и экономика Германии сильно выигрывает благодаря благоприятному климату в мировом бизнесе. Более 71 500 профессиональных посетителей (по сравнению с 69 500 в 2016 г.) из 134 стран в течение пяти дней посетили Дюссельдорф, чтобы узнать о новаторских разработках отрасли и заключить торговые сделки на специализированных выставках № 1 мира - wire, международной выставке проволоки и кабеля, и Tube, международной выставке труб и трубопроводов.



В общей сложности 2 683 компаний из 67 стран представили свои технические достижения в 16 выставочных павильонах на площади более 117 000 квадратных метров – примерно на 7 000 квадратных метров превысив показатели предыдущих мероприятий, проходивших в 2016 г.!



Поскольку это ведущие международные информационные и бизнес-платформы для соответствующих секторов, участие в этих двух важнейших международных отраслевых выставках обязательно для всех предприятий отрасли. Производство стали и цветная металлургия всегда были надежными предварительными индикаторами для всех других отраслей – если там дела идут хорошо, это пойдет на пользу всей экономике.

wire 2018

Машины для изготовления проволоки и кабеля, производство проволоки и кабеля, торговля этими материалами, а также технологии производства стеклопластика, оборудование для сварки проволочных сеток, изготовление пружин, креплений и Китайский павильон meet china’s expertise были представлены в выставочных павильонах 9 - 16. В общей сложности 1 442 экспонента из 53 стран мира продемонстрировали свои новые разработки на площади, превышающей 65 000 квадратных метров.



Большая часть экспонентов wire прибыла из крупнейший стран-производителей - Италии, Германии, Турции, Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Нидерландов и Швейцарии. Многие зарубежные экспоненты приехали на выставку города на Рейне из США, Индии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.



"wire и Tube в Дюссельдорфе в этом году вновь доказали, что являются важнейшими событиями мировой индустрии", - порадовался Доктор технических наук Уве-Петер Вайгманн (Uwe-Peter Weigmann), член правления и официальный представитель компании WAFIOS AG, и далее продолжил: "Мы не перестаем удивляться тому, как эти мероприятия приводят специалистов и заказчиков со всего мира на берега Рейна. Что касается WAFIOS, можем сообщить, что провели множество интересных переговоров по конкретным проектам и заключили множество сделок. С радостью ждем возвращения в 2020 г."

Tube 2018

Экспозиция Tube 2018 включала материалы для изготовления труб, производство, отделку, обработку, арматуру для трубопроводов, технологии производства и формования, включая профили, пластмассовые трубы, станки и оборудование, а также Китайский павильон meet china’s expertise. Выставка Tube проводилась в павильонах с 3 по 7a, 7.0 и с 16 по 18, занимая более 52 000 квадратных метров выставочной площади. Были представлены 1 241 компаний из 57 стран.



Подчеркивая международное значение Tube, Бернхард Кляйнерманн (Bernhard Kleinermann), официальный представитель компании Salzgitter AG, сказал: "Группа Salzgitter представила на Tube 2018 свою деятельность, связанную со строительством международных трубопроводов, под девизом "Mannesmann. Das Rohr.". Положительные отклики, а также подробные обсуждения с заказчиками и партнерами как внутри страны, так и за рубежом вновь показали нам, что Tube - важнейшая информационная платформа для сектора производства стальных труб". Участник отрасли затем заявил: "Структурное подразделение Mannesmann со своим богатым традициями брендом будет оставаться ключевым экспонентом этой ведущей отраслевой выставки и через два года".



На выставке Tube большинство экспонентов прибыли из Италии, Германии, Турции, Испании, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Франции. Большинство заморских экспонентов приехали в Дюссельдорф из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Тайваня.

Краткие итоги пяти дней специализированных выставок:

Состав посетителей wire 2018 и Tube 2018, выделяющихся профессиональными знаниями, был чрезвычайно интернационален, а атмосферу на стендах определяли многообещающие контакты с заказчиками и хорошие перспективы бизнеса по завершении выставки. Более 50% посетителей обеих специализированных выставок приехали с конкретными инвестиционными намерениями. 70% посетителей были ответственные работники с большими полномочиями на принятие решений.



Профессиональных посетителей выставки wire 2018 главным образом интересовали машины для обработки и производства проволоки и кабеля, стальных стрежней и полос, станки для переработки, а также машины, оборудование, инструменты и вспомогательные устройства. Большим спросом также пользовались сегменты технологий формования и вспомогательных материалов. 20% опрошенных посетителей заявили, что их интересуют готовые изделия.



Большой интерес профессиональных посетителей Tube 2018 вызвали трубы и сопутствующие приспособления, сырье, машины для производства, обработки и переработки труб, профилей и компании, торгующие различными видами труб.



Профессиональные посетители обеих специализированных выставок оценили эти выставки № 1 как исключительно хорошие. В течение пяти дней более 71 500 профессиональных посетителей из 134 стран мира приехали в Дюссельдорф. 70% профессиональных посетителей прибыли из-за границы, а одна треть из них – из-за океана. 55% посетителей выставок выразили свою удовлетворенность тем, что нашли новых поставщиков.



Выставки wire и Tube вновь одновременно пройдут с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в выставочном центре Дюссельдорфа. Актуальную информацию об обеих специализированных выставках см. на Интернет-порталах www.wire.de и www.Tube.de.