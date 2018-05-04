Жительница Усть-Джегуты возместит АО "Карачаево-Черкесскэнерго" 16,5 тысячи рублей за незаконно потребленную электроэнергию

Сотрудники отдела аудита АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в апреле в рамках мероприятий, направленных на снижение сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, провели двадцать рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии.



Они проверили правильность работы приборов учета абонентов, проживающих в многоквартирных домах Усть-Джегуты, а также города Теберды и поселка Правокубанского Карачаевского района.

В ходе рейдов инспекторы отдела аудита выявили факт безучетного потребления. Нарушительницей оказалась гражданка, проживающая в многоквартирном доме по улице Балахонова в городе Усть-Джегуте. Согласно расчетам, в обход индивидуального прибора учета она потребила свыше 4,3 тыс. кВт.ч. энергоресурса и теперь, согласно акту о безучетном потреблении электроэнергии, оформленному сотрудниками АО "Карачаево-Черкесскэнерго", должна возместить энергокомпании их стоимость, которая составляет более 16,5 тыс. руб.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминает абонентам о том, что безучетное потребление электроэнергии – это фактически его хищение, за которое последует неизбежное наказание. Помимо возмещения стоимости незаконно потребленного энергоресурса недобросовестный абонент может быт привлечен к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, согласно которой за самовольное подключение к электрическим сетям, а также за самовольное (безучетное) использование электрической энергии, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наложение на физлиц административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Для юридических лиц наказание более строгое – сумма штрафа составляет от ста до двухсот тысяч рублей. Также потребителям важно помнить, что в случае незаконного вмешательства в нормальную схему энергоснабжения объектов велика опасность поражения электрическим током, что угрожает здоровью и жизни граждан.