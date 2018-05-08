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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

8,5 млн рублей направлено на ремонт энергохозяйства адыгейского энергорайона

8,5 млн рублей направлено на ремонт энергохозяйства адыгейского энергорайона

8 мая 2018, 12:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В рамках выполнения ремонтной программы в первом квартале текущего года энергетики Адыгейского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") направили на ремонт энергооборудования в зоне ответственности филиала 8,45 млн рублей. Специалисты филиала выполнили капитальный и средний ремонт оборудования высоковольтной подстанции 35 кВ "Курская", повысив надежность энергоснабжения потребителей 17 населенных пунктов Гиагинского района Республики Адыгеи. Также отремонтировано энергооборудование на подстанции "Черемушки" в городе Майкопе.

Для надежной работы распределительного оборудования районных населенных пунктов энергетики выполнили капитальный ремонт семи трансформаторных подстанций и нескольких силовых трансформаторов. Отремонтировано 47 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ с заменой изоляторов, траверс, выправкой опор, перетяжкой проводов, заменой голого провода на самонесущий изолированный, который обладает высокими техническими характеристиками, экономичностью и безопасностью.

– При подготовке воздушных линий электропередачи помимо ремонтов энергооборудования, мы также выполняем работы по расчистке охранных зон. В первом квартале для предотвращения возможных технологических нарушений, вызванных падением деревьев или веток на провода 10-0,4 кВ, расчищено около 2 га, – добавил директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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