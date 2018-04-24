Энергетическая блокада против "кабеля жизни"

Волховская ГЭС Монтаж Бригада, участвовавшая в производстве

Завод "Севкабель" поздравляет всех с Днём Великой Победы! С этим праздником сложно поздравить, не ударяясь в патетику, но все мы понимаем, насколько важное место отведено ему в истории нашей страны.

Каждой семьи и каждого человека Великая Отечественная война коснулась по-своему, и завод "Севкабель" не исключение, поэтому в этот особенный день первый кабельный завод России подготовил рассказ о легендарном "кабеле жизни" и о том, как в полуразрушенных цехах, в холоде и темноте, "Северный кабельный" выполнил самый ответственный заказ в своей истории.

С началом войны 3/4 работников мобилизовали в Красную Армию и на оборонные работы, а большую часть ценного производства отправили в Куйбышевск. Тем временем, на место мужчин на заводе заступили женщины, подростки и даже дети.

Уже с сентября 1941 г. на завод начались налеты: вражеская авиация пыталась уничтожить единственное кабельное производство в блокадном городе, чтобы парализовать выпуск продукции — за время блокады в завод было выпущено 300 снарядов, 6 фугасных и 600 зажигательных бомб. Несмотря на это, еще в октябре первого года войны "Северный кабельный завод" изготовил и проложил кабель связи по дну Ладожского озера, а летом 42-го года — проложил дублирующий.

Зимой 1941-го года в блокадном Ленинграде почти полностью пропало электричество — осталась всего одна станция, которая могла обеспечить лишь социальные учреждения, и город погрузился в темноту: встали трамваи, остановились заводы, пропал свет в домах. С декабря по февраль, в самый страшный голод и эпидемию болезней, опустел и "Севкабель", но уже к весне заработал снова — ради самого ответственного заказа в истории завода.

На оставшихся заводчан легла важнейшая задача прорыва энергетической блокады — нужно было изготовить 100 км силового кабеля, который соединил бы восстановленную Волховскую ГЭС и Ленинград. Легендарный "кабель жизни", как его назвали, прокладывали по ночам и в полной тишине — для того, чтобы вражеские войска не обнаружили операцию раньше завершения, а сделать работу нужно было в максимально короткие сроки. Вместо обычных 3-х месяцев для прокладки такой длины, в распоряжении рабочих было всего 56 дней, а совместными силами энергетиков, кабельщиков и добровольцев линию проложили и вовсе за 48 дней — так 23 сентября в город вернулись свет и энергия для обороны и защиты.

После войны все сотрудники "Северного кабельного завода" были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а "кабель жизни" перенесли под Невский проспект, где он верой и правдой служил еще много лет. Сейчас посмотреть его образец можно в Музее блокады Ленинграда — как напоминание о том, каким трудом досталась Ленинграду "энергетическая свобода".