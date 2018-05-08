General Electric локализует производство на заводе "Электроаппарат" в Петербурге

General Electric (GE) подписала лицензионное соглашение с компанией ВО "Электроаппарат", касающееся изготовления высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ для открытых распределительных устройств. Производство выключателей начнется в 2018 году на площадке компании "Электроаппарат" в Санкт-Петербурге, сообщает General Electric.

В перспективе General Electric и "Электроаппарат" рассматривают расширение локализации продуктов General Electric классом напряжения до 750 кВ. В частности, речь идет о баковых выключателях, комплектных распределительных устройствах (КРУЭ), а также системах автоматизации подстанций.

"Локализация широкой линейки высоковольтных продуктов позволит комплексно подходить к решению задач модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий, что принесет дополнительные преимущества клиентам за счет снижения затрат на логистику и повышения эффективности производственных процессов", - отмечает компания.

Высоковольтные выключатели входят в состав основного оборудования распределительных устройств подстанций. Они в автоматическом режиме защищают подстанции от межфазных коротких замыканий, а также от коротких замыканий на землю, повышая надежность и безопасность энергосети.

ВО "Электроаппарат" является крупнейшим на Северо-Западе России традиционным производителем высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики: тепловых и гидроэлектростанций, крупных металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий. Завод "Электроаппарат" первым в России освоил выпуск элегазовой высоковольтной аппаратуры.

RNS