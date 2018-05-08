Минэнерго готово создать в энергетике новый регулятор

Минэнерго предлагает правительству повысить статус правительственной комиссии по электроэнергетике. Ее полномочия могут резко расширить: например, комиссии предложено дать право согласовывать итоги отбора инвесторов, претендующих на попадание в программу модернизации энергетики. Кроме того, в нее официально должны входить представители ключевых регуляторов, крупных энергокомпаний, потребителей и отраслевых лобби. В отрасли опасаются, что реформа может оказаться шагом к ручному регулированию.

Минэнерго предлагает расширить перечень вопросов, рассматриваемых правкомиссией по электроэнергетике (тему в прежнем кабинете курировал вице-премьер Аркадий Дворкович, потерявший свой пост), проект постановления размещен на regulation.gov.ru. В частности, в полномочия комиссии могут включить ключевой для отрасли вопрос — рассмотрение результатов отбора проектов модернизации энергетики. Ей, например, предлагается также передать ответственность за формирование долгосрочного спроса на мощность (сейчас закреплена за Минэнерго).

Правкомиссия по электроэнергетике — координационный орган, балансирующий между интересами министерств, ее рекомендации обязательны для регуляторов. Комиссия собирается от трех до шести раз в год. Но теперь, согласно проекту, заседания можно будет собирать реже — например, раз в год. Масштаб вопросов правкомиссии с годами мало изменялся — рассмотрение итогов конкурентного отбора мощности, перечень станций, работающих в вынужденном режиме (вне рынка по повышенному тарифу), долгосрочные программы развития госкомпаний, генсхема размещения объектов электроэнергетики. Зачастую обсуждаются и частные вопросы: на последнем заседании, в октябре 2017 года одобрено предложение Минэнерго о проведении в 2018 году отбора инвестора для новой ТЭС в Тамани (465 МВт).

Часть предложений Минэнерго по сути приводят в соответствие нормативную базу и положение о правкомиссии. Например, комиссия получит право ежегодно утверждать размер надбавки к ценам оптового энергорынка для снижения тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня (этот вопрос она уже обсуждала в октябре 2017 года). При этом для ключевых решений прежнего формата комиссии явно было недостаточно. Например, тема модернизации ТЭС одобрялась на совещании у президента в ноябре 2017 года. Этот механизм, предложенный Минэнерго, должен продлить инвестиционный цикл по обновлению мощностей, сохранив на рынке инвестнадбавку к оптовым ценам. Минэнерго предложило перенаправить эти платежи (сейчас оцениваются в 3,5 трлн руб. до 2035 года) на обновление 40 ГВт ТЭС. Владимир Путин предлагал добавить к этому и другие сектора, например, АЭС и зеленую генерацию.

Почему итоги отбора инвестпроектов модернизации предлагается выносить на рассмотрение правкомиссии, неясно. В Минэнерго инициативу пояснить отказались, в Минэкономики, ФАС (являются соисполнителями) комментариев не предоставили. Сейчас для отбора новых проектов такой практики не существует: итоги инвестконкурсов для ВИЭ или мусорных ТЭС, новой генерации для Тамани или Крыма отдельно в повестку заседаний комиссии не вносились. Источники “Ъ” на энергорынке полагают, что само включение такого вопроса в полномочия комиссии говорит о том, что процедура явно будет "критериальной", а окончательный список инвесторов планируется корректировать. "Там, где есть конкурентная процедура, правкомиссия не нужна",— считает один из собеседников “Ъ”. Но пока точные формулировки процедур неизвестны.

Директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев считает, что проект Минэнерго станет еще одним шагом к ручному регулированию. По его мнению, ведомство перекладывает на правкомиссию ответственность за решения, которые должны регулироваться рыночными механизмами и нормативными актами. Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" отмечает, что энергетика всегда склонялась к саморегулированию, приводя в пример создание "Совета рынка" (отраслевая НКО, регулирующая энергорынки) и лоббистских структур, таких как "Совет производителей энергии" и "Сообщество потребителей энергии". Аналитик добавляет, что "в свете все большей доли регуляторных решений в отрасли с расширением полномочий правкомиссии фактически появляется единый центр принятия решений".

Коммерсант