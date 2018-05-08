С Днем Победы!

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73 года назад, 9 мая 1945 года, миллионы советских граждан встретили завершение самого кровопролитного и ужасного события которое знала наша страна — Великой Отечественной войны, что ознаменовало эту дату в истории как День Победы. Немыслимые потери и страдания, пережитые в годы войны, подошли к концу, но память о них, как и о подвигах всего народа, от мала до велика, не осталась забытой. И события тех времен не должны кануть в лету, ради блага нашего будущего.

9 мая, в День Победы, мы должны вспоминать наших ветеранов, прошедших пламя войны и павших в нем, тех кто грудью защищал свой дом и близких, не жалея себя; мы должны вспоминать о тех невообразимых лишениях, которые испытала каждая семья и каждый отдельный человек нашей страны; мы должны вспоминать многочисленные подвиги героев обороны и труда, ведь подвиги совершались не только на поле боя, но и за его пределами: на заводах, фабриках, в полях. Ведь главное в День Победы именно память, которой мы должны почтить ветеранов, память на которой мы должны вечно учиться.

Портал RusCable.Ru, традиционно в этот день, обращается к воспоминаниям о подвигах энергетиков советского союза во время войны. Ниже, мы публикуем выдержку из сборника "Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945", подготовленный Исполнительным комитетом Электроэнергетического совета СНГ в 2015г. к 70-летию Победы.





ЭНЕРГЕТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СССР перед войной

При разработке народно-хозяйственных планов руководство страны учитывало опасность капиталистического окружения. В решениях XV съезда ВКП (б) "О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства" (1929-1932 годов) предлагалось: "Учитывая возможность военного нападения со стороны капиталистических государств на пролетарское государство, необходимо при разработке пятилетнего плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще, и промышленности, в частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное время".

Необходимо было осуществить форсированное развитие тяжелой индустрии, ввести в действие новые электростанции, металлургические, машиностроительные, станкостроительные, автомобильные, химические заводы, железные дороги, значительно увеличить добычу угля, нефти, выплавку металла и производство электроэнергии.

В короткие сроки надо было создать мощную военную промышленность, построить авиационные, танковые, артиллерийские и другие заводы. Такие же задачи ставились при разработке второго и третьего пятилетних планов. Первый и второй пятилетние планы были выполнены досрочно. Значительно выросло производство оборонной промышленности. В 1938 году производились 5,5 тыс. самолетов, 2271 танк, 12,5 тыс. орудий. Ускоренными темпами шло строительство военных заводов на Урале и в Сибири. К июню 1941 года военные предприятия, расположенные за р. Волгой, производили 12 % продукции оборонной промышленности, а по некоторым видам вооружения и боеприпасов - более 25 %.

Установленная мощность электростанций в 1940 году достигла 11,2 млн.кВт, производство электроэнергии - 48,3 млрд.кВт-ч, протяженность линий электропередачи – 23 тыс.км; в стране работали 20 электростанций с установленной мощностью, превышающей 100 тыс. кВт, и две электростанции – Сталиногорская и Зуевская ГРЭС мощностью по 350 тыс. кВт, на каждой из которых в 1939 году было установлено по две турбины мощностью 100 тыс. кВт. В стране начались строительство энергоагрегатов с повышенными и высокими параметрами пара, теплофикация городов, развитие и объединение энергосистем.

Ясный, безоблачный день, суббота 21 июня 1941 года, не предвещал беды...

Рано утром 22 июня армия Германии и ее союзников, общей численностью 8,6 млн.чел. в составе 182 дивизий и 18 бригад, 4300 танков и штурмовых орудий, 5000 самолетов, 47000 орудий и минометов, пришла в движение вдоль всей западной границы СССР.



Началась Великая Отечественная война

Война в корне изменила характер работы и размещение промышленности в стране. В первую очередь, это касалось электроэнергетики, находившейся в тесной зависимости от развития военных событий и потребностей промышленности, работающей на оборону. Уже в первые дни войны был создан Правительственный Совет по делам эвакуации промышленности на восток страны под председательством Н. М. Шверника. Заместителями председателя были А. Н. Косыгин и М. Г. Первухин, являющиеся одновременно заместителями Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. В стране была выполнена гигантская, ни с чем несравнимая в мировой практике работа по перебазированию промышленности, созданию огромных мобильных предприятий, обеспечивающих потребности армии.

О масштабах этой работы свидетельствует следующая таблица:

Фашистские захватчики разрушили 60 крупных электростанций общей мощностью 5,8 млн.кВт, 10000 км высоковольтных сетей, 12000 зданий электростанций и подстанций, вывезли в Германию большое количество энергетического оборудования.

Наркомат электростанций и электропромышленности, а также ряд других промышленных ведомств были в ведении Михаила Григорьевича Первухина. Крупный специалист, начавший свою деятельность в энергетике, М. Г. Первухин проделал огромную работу по организации перемещения энергопредприятий и строительству электростанций на Востоке и в Средней Азии, а впоследствии - по ускоренном восстановлении энергетики в освобожденных районах.



В годы войны Наркоматом электростанций и электропромышленности руководили:





Летков Андрей Иванович

в должности первого заместителя наркома (1939-1940 годов) и наркома электростанций (1940-1942 годов)



Жимерин Дмитрий Георгиевич

в должности первого заместителя наркома (1940-1942 годов) и наркома (министра) электростанций (1942-1954 годов)



Демонтаж оборудования электростанций в районах военных действий или близких к ним производился в исключительно тяжелых условиях. Например, демонтаж оборудования на ТЭЦ Запорожстали производился под обстрелом, на Днепродзержинской ГРЭС - во время боев за город, на Кураховской ГРЭС - в условиях полуокружения.

Эвакуированное оборудование монтировалось в восточных районах страны в рекордно короткие сроки. За три военных года было введено более 3 млн.кВт мощностей, в том числе Челябинская, Красногорская, Кирово-Чепетская ТЭЦ, Карагандинская ГРЭС и др.

Восстановление энергетических объектов началось в 1943 году, по мере освобождения территории страны от фашистских захватчиков. В этот период широко использовались энергопоезда, которые прибывали вслед за наступающей Советской Армией и обеспечивали нужды населения.

При восстановлении крупных энергетических объектов одновременно прорабатывались и решались задачи модернизации оборудования и последующего расширения электростанций.

В 1943 году началось восстановление электростанций Донбасса: Зуевской, Кураховской, Северо-Донецкой, Штеровской и других ГРЭС, а также крупных заводских блок-станций.

Несмотря на исключительно тяжелые условия восстановительные работы велись с высокой интенсивностью, и в этом же году был введен в эксплуатацию первый агрегат Горловской ТЭЦ. Кроме этого восстановление осуществлялось на Днепродзержинской и Криворожской ГРЭС, ТЭЦ Запорожстали и Днепродзержинского металлургического завода; на Шахтинской и Несветай ГРЭС, Каменской и Ростовской ТЭЦ; на Дубровской и Кировской ТЭЦ; на Харьковской ГРЭС и Краснозаводской ТЭЦ, а также в Белоруссии, Молдавии, Литве и Эстонии.

За годы войны бьшо выведено из строя 11 гидроэлектростанций общей мощностью 1,0 млн кВт, в том числе Днепровская, Нижнесвирская, Кегумская, Нивская ГЭС-2 и другие.

Восстановление Днепровской ГЭС началось в 1944 году, и через три года был введен в эксплуатацию первый агрегат. Нижнесвирская и Кегумская ГЭС были пущены в 1945 году Быстрыми темпами восстанавливались и другие гидроэлектростанции.

Война в воспоминаниях энергетиков

Воспоминания, написанные участниками тех исторических событий, будут интересны современным читателям и несомненно вызовут дань уважения к тем, кто непосредственно участвовал в восстановительных работах на энергообъектах страны и приближал победу.



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В сборнике "Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 70 лет Победы" использованы следующие материалы:

- Документы периода Великой Отечественной войны и воспоминания ветеранов войны и труда, представленные органами управления электроэнергетикой государств-участников СНГ;

- Материалы из сборника "Энергетика в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 60 лет Победы";

- Статьи из книг "80 лет развития энергетики. От плана ГОЭЛРО к реструктуризации РАО "ЕЭС России", "Строители России ХХ век. Электроэнергетика", журналов "Энергетик";

- Материалы из книги "Воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла "Чирчикстроя" (Узбекгидроэнергостроя).

Также, в специальной статье “Электроэнергетика в годы Великой Отечественной войны” мы опубликовали подробную хронологию событий, произошедших в отрасли в годы войны. Статья доступна для чтения по ссылке.



С Днем Победы!