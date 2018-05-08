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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

С правилами электробезопасности познакомились школьники города Лабинска

С правилами электробезопасности познакомились школьники города Лабинска

8 мая 2018, 14:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники Лабинских электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") провели беседы по электробезопасности для учащихся школ города Лабинска. Слушателями стали порядка 120 ребят начальных классов городских школ № 2 и 4.

Ребята узнали, какие правила электробезопасности они обязаны соблюдать дома, при обращении с бытовыми электроприборами и на улице вблизи различных электроустановок. Дети запомнили, что нельзя трогать электроприборы мокрыми руками и тянуть вилку из розетки за провод, подходить к дереву, на котором висит оборванный провод, чем опасны игры и рыбалка под линиями электропередачи и многое другое. Особое внимание энергетики уделили беседе о недопустимости проведения селфи на энергообъектах. Чтобы лучше закрепить полученные на уроке знания ребята посмотрели учебный мультфильм про Вольтика и его друзей.

Энергетики познакомили ребят с профессией, рассказал о специфике работы, о том какие защитные средства используют в своей работе энергетики, какие правила охраны труда обязательно соблюдают.

– Знать правила электробезопасности обязаны и взрослые и дети, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Мы регулярно проводим тематические встречи в школах и детских дошкольных учреждениях. Впереди летние каникулы и мы уже сейчас готовим графики проведения лекций электробезопасности на летних пришкольных площадках и детских лагерях, – отметил заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Лабинских электрических сетей Сергей Яновский.

В завершении мероприятия энергетики поделились учебными пособиями и видеоматериалом с педагогами школы, чтобы те могли использовать их при проведении классных часов и уроков безопасности.

Напоминаем родителям и педагогам, заявку на проведение урока электробезопасности в учебном заведении с участием специалистов ПАО "Кубаньэнерго" можно оформить на официальном сайте Кубаньэнерго в разделе "Профилактика электротравматизма".

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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