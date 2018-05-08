С правилами электробезопасности познакомились школьники города Лабинска

Сотрудники Лабинских электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") провели беседы по электробезопасности для учащихся школ города Лабинска. Слушателями стали порядка 120 ребят начальных классов городских школ № 2 и 4.

Ребята узнали, какие правила электробезопасности они обязаны соблюдать дома, при обращении с бытовыми электроприборами и на улице вблизи различных электроустановок. Дети запомнили, что нельзя трогать электроприборы мокрыми руками и тянуть вилку из розетки за провод, подходить к дереву, на котором висит оборванный провод, чем опасны игры и рыбалка под линиями электропередачи и многое другое. Особое внимание энергетики уделили беседе о недопустимости проведения селфи на энергообъектах. Чтобы лучше закрепить полученные на уроке знания ребята посмотрели учебный мультфильм про Вольтика и его друзей.

Энергетики познакомили ребят с профессией, рассказал о специфике работы, о том какие защитные средства используют в своей работе энергетики, какие правила охраны труда обязательно соблюдают.

– Знать правила электробезопасности обязаны и взрослые и дети, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Мы регулярно проводим тематические встречи в школах и детских дошкольных учреждениях. Впереди летние каникулы и мы уже сейчас готовим графики проведения лекций электробезопасности на летних пришкольных площадках и детских лагерях, – отметил заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Лабинских электрических сетей Сергей Яновский.

В завершении мероприятия энергетики поделились учебными пособиями и видеоматериалом с педагогами школы, чтобы те могли использовать их при проведении классных часов и уроков безопасности.

Напоминаем родителям и педагогам, заявку на проведение урока электробезопасности в учебном заведении с участием специалистов ПАО "Кубаньэнерго" можно оформить на официальном сайте Кубаньэнерго в разделе "Профилактика электротравматизма".