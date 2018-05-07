Сотрудники "Ивэнерго" провели занятие по электробезопасности для детей с ограниченными возможностями здоровья

В преддверии летних каникул филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" продолжает информационно-просветительскую работу направленную на профилактику детского электротравматизма. Очередной занимательный урок по повышению электрограмотности учащихся прошел 7 мая в Ивановской коррекционной школе-интернате №1, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Специалисты "Ивэнерго" вместе с педагогом-сурдопереводчиком рассказали детям о необходимости соблюдения простых правил электробезопасности. Энергетики объяснили, чем может грозить самовольное проникновение на энергообъекты, что нужно делать, если на землю упал оборванный провод. На уроке ребята отгадали электрические загадки, поиграли в игру "безопасный шаг", ответили на вопросы визуальной викторины, посмотрели мультфильмы и видео-ролики.

"Проводимые специалистами "Ивэнерго" мероприятия очень важны, так как позволяют передать детям знания по электробезопасности, уберечь их от необдуманных поступков и сохранить самое ценное – жизнь и здоровье", - отметила педагог Ивановской коррекционной школы-интерната №1 Жанна Гусарова.

Отдельная часть урока была посвящена теме экономии энергоресурсов и умному потреблению электроэнергии. Специалисты филиала объяснили детям, что эффективное использование электрической энергии способствует не только значительной экономии денежных средств, но и помогает сохранить природные богатства и продлить срок службы бытовых приборов. К приходу специалистов "Ивэнерго" воспитанники школы-интерната подготовили яркую выставку детских рисунков на тему энергосбережения.

Добавим, что перед наступлением летних каникул энергетики традиционно усиливают профилактическую работу по электробезопасности и приглашают детей и подростков Ивановской области принять участие в девятом межрегиональном интернет-конкурсе "Электрознания и призомания", который проводится в регионе с 02 апреля по 24 июня 2018 года.

Подробная информация о конкурсе на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья": https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/electric_crossword/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.