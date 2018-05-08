В Адыгейском филиале Кубаньэнерго подвели итоги работы с потребителями за 1 квартал

В филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети подвели итоги работы с потребителями за 1 квартал текущего года. За три месяца специалисты приняли и рассмотрели 779 обращений по вопросам технологического присоединения и оказания дополнительных услуг.

413 обращений потребители подали лично при посещении офисов обслуживания, 366 граждан обратились через интернет-приемную и по телефону центра обслуживания филиала.

Помимо этого, более 1700 обращений от жителей адыгейского энергорайона поступило в Call-центр ПАО "Кубаньэнерго".

Большая часть обращений касалась вопросов технологического присоединения к сетям компании и увеличения присоединенной мощности. Также востребованными оказались замена и установка приборов учета, проверка их технического состояния.

Центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго созданы в целях комплексного облуживания клиентов по принципу "единого окна". Потребители могут обратиться в центры и пункты лично или по телефону, отправить сообщение на адрес электронной почты и интернет-приемной сайта ПАО "Кубаньэнерго" по вопросам качества электроснабжения, порядка присоединения к электросетям, оформления и получения документов на технологическое присоединение, а также подачи заявки на подключение. Здесь также можно оставить заявку на получение дополнительных электросетевых услуг.

Более подробную информацию о предоставляемых услугах можно на сайте ПАО "Кубаньэнерго" kubanenergo.ru, по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-15-52 и в центрах обслуживания потребителей филиала.