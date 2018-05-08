В Гвинее анонсирован новый крупный проект

Правительство Гвинеи сообщило об одобрении проекта, включающего разработку крупного месторождения бокситов на северо-западе страны с подтвержденными резервами 300 млн. т и строительство глиноземного завода.

Инициатором проекта выступает зарегистрированная в Нидерландах компания MetalCorp Group, занимающаяся международной торговлей сырьем для черной и цветной металлургии, поставками металлов и производством алюминия в Германии. Ее подразделение Societe des Bauxites de Guinee планирует вложить в проект около $1,4 млрд.

Новый производственный комплекс должен начать работу в конце 2022 г. На предприятии планируется добывать 3 млн. т бокситов в год для экспорта и 5 млн. т в год — для собственного производства глинозема.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"