В поселок Коноша Архангельской области пришли современные услуги связи "Ростелекома"

В апреле 2018 года в поселке Коноша Архангельской области компания "Ростелеком" завершила работы по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. В районном центре современные оптические линии связи проложены к 110 домам многоэтажной застройки. 2737 семей населенного пункта получили возможность подключения услуг: "Домашний интернет" на скорости до 100 Мбит/с и "Интерактивное ТВ".

"Коноша – шестой райцентр региона, где мы построили оптическую сеть связи, – отметил Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО "Ростелеком". – Работа по модернизации инфраструктуры региона осуществляется нами на планомерной основе. Для нас существенное увеличение скорости доступа в интернет – с 10 до 100 Мбит/с, безусловно, является конкурентным преимуществом. Для населения – это возможность получать традиционную услугу интернета принципиально нового качества – без задержек передачи данных и без разрывов соединения. Помимо привычного всем интернета, жители Коноши получили доступ к уникальному продукту "Интерактивное ТВ", которое отличается от любого цифрового телевидения преимуществом управления эфиром и множеством дополнительных сервисов".

