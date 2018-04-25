В преддверии летних каникул в "Вологдаэнерго" началась масштабная образовательная кампания по профилактике детского электротравматизма

Каждый год в преддверии школьных летних каникул специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") в усиленном режиме проводят комплекс профилактических мероприятий по профилактике детского электротравматизма.

В первые дни мая в Тотемском районе Вологодской области уже состоялись несколько уроков для учащихся начальной школы. В образовательных мероприятиях приняли участие более 70 детей.

"В процессе занятия мы напоминаем школьникам, а, возможно, рассказываем кому-то впервые, основные правила обращения с электричеством в быту, объясняем, какую угрозу могут представлять энергообъекты для здоровья и жизни человека, что это не место для игр, что нужно быть очень внимательным не только к себе, но и к своим сверстникам. В этой части важный этап – закрепление полученных знаний. Для этого мы проводим викторины с интересными вопросами, за правильные ответы дети получают ценные призы с кратким сводом основных правил электробезопасности", - рассказал инженер службы учета электроэнергии производственного отделения "Тотемские электрические сети" филиала "Вологдаэнерго" Сергей Попов.

В течение мая подобные уроки пройдут и в других в образовательных учреждениях районов, которые входят в зону ответственности "Вологдаэнерго".

Напомним, что на сайте МРСК "Северо-Запада" для детей и взрослых создано два специализированных интернет-портала.

Электронный ресурс "Электробезопасность – взрослым" (https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult ) - является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей "Подружись с электричеством" выведен на отдельную площадку http://electrofriend.mrsksevzap.ru с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

"Подружись с электричеством" содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.