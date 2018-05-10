Арбитраж в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России‍

"Нафтогаз" заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Инициаторами выступили "Нафтогаз" и его "дочки". Они требуют восемь миллиардов долларов как компенсацию за утрату активов в Крыму. В то же время, как передает УНИАН, сейчас речь идет уже о возмещении лишь 159 миллионов долларов, решение по которому арбитраж принял 2 мая.

По данным СМИ, в постановлении говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года", когда Владимир Путин подписал указ о присоединении полуострова.

Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

После референдума о присоединении Крыма к России имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе национализировали и внесли в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Кроме того, в апреле украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму.

Отмечалось, что если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж.

"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов", — заявили в компании.

"Украинский капитализм"

Как отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, у многих украинских компаний собственность в Крыму не была порядком оформлена.

"Поэтому, когда Крым вошел в состав России, там обнаружился полнейший хаос в бумагах", — заявил он в эфире радио Sputnik.

В пример он привел собственность, которую контролировал Игорь Коломойский. По его словам, по документам она непонятно кому принадлежала.

"Потому что украинский капитализм находился на такой стадии развития, когда порядок во внутренних делах, в документах, в имуществе еще не наступил", — сказал Колташов.

Он отметил, что этот непорядок в делах создает "основу для формирования ответной позиции России".

"В реальности очень сложно украинским властям доказать, что имущество, которое приписывается украинским компаниям, использовалось на законных основаниях", — добавил политолог.

Кроме того, по его мнению, решение суда в Гааге показывает определенную предвзятость.

"Никто не собирается возместить потери российским компаниям от действия украинских властей в 2014 году", — заключил Колташов.

РИА Новости