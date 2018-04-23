HENGTONG представил свою продукцию на "НЕФТEГАЗ-2018"

В Москве завершила работу 18-я международная выставка "НЕФТЕГАЗ-2018: Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса". Она была организована АО "Экспоцентр" в партнерстве с немецкой выставочной компанией "Мессе Дюссельдорф ГмбХ" при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Это уникальная выставка, где предприятия нефтегазовой промышленности, производители оборудования могут продемонстрировать свои новейшие разработки, установить деловые контакты и решить задачи по развитию бизнеса.

Компания HENGTONG, крупнейший производитель кабельно-проводниковой продукции, представила всю широкую номенклатуру выпускаемой продукции кабелей и проводов.

Особый интерес был проявлен к нефтепогружному кабелю, используемому в нефтегазовой промышленности.

В выставке "Нефтегаз-2018" приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран мира. Свои возможности продемонстрировали известные российские, зарубежные концерны и компании мирового нефтегазового рынка. "Эта выставка стала самым главным местом встречи для всех, кто работает в данной отрасли, о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных здесь в этом году. Радует и то, что все компании, приехавшие на эту выставку, искренне верят в продолжение и расширение существующих связей и дружеских отношений", — поделился впечатлениями исполнительный директор "Мессе Дюссельдорф ГмбХ" Эрхард Винкамп.

Со своей стороны, отметим, что работа на данной выставке оказалась очень плодотворной. Специалисты HENGTONG установили деловые контакты с представителями ведущих компаний России и ближнего зарубежья.