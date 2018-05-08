На площадке "МЕТАКЛЭЙ" в Сколково прошло выездное совещание главных инженеров

На площадке "МЕТАКЛЭЙ" в инновационном центре Сколково прошло выездное совещание главных инженеров и других технических специалистов АО "Газпром СтройТЭК Салават" и ООО "Газпром трансгаз Москва". Темой совещания стало обсуждение плана по дальнейшему сотрудничеству.

Представители компаний посетили научную лабораторию "МЕТАКЛЭЙ", ознакомились с ее возможностями и увидели образцы продукции с применением наших материалов: ремонтные материалы для изоляции труб, биозаглушку, монослойное антикоррозионное покрытие, футеровочную систему БАЛИТ и другие образцы.

Во время мероприятия был снят ролик о научной лаборатории "МЕТАКЛЭЙ".