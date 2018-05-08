 
Подписаться на новости
Новости компаний

На площадке "МЕТАКЛЭЙ" в Сколково прошло выездное совещание главных инженеров

На площадке МЕТАКЛЭЙ в Сколково прошло выездное совещание главных инженеров

10 мая 2018, 15:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕТАКЛЭЙ

Обсудить на форуме

233 просмотра

На площадке "МЕТАКЛЭЙ" в инновационном центре Сколково прошло выездное совещание главных инженеров и других технических специалистов АО "Газпром СтройТЭК Салават" и ООО "Газпром трансгаз Москва". Темой совещания стало обсуждение плана по дальнейшему сотрудничеству.

Представители компаний посетили научную лабораторию "МЕТАКЛЭЙ", ознакомились с ее возможностями и увидели образцы продукции с применением наших материалов: ремонтные материалы для изоляции труб, биозаглушку, монослойное антикоррозионное покрытие, футеровочную систему БАЛИТ и другие образцы.

Во время мероприятия был снят ролик о научной лаборатории "МЕТАКЛЭЙ".

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"
Другие новости рубрики Новости компаний
HENGTONG представил свою продукцию на
ГК IEK представляет: новая линейка светодиодных светильников ДСП
Энергетическая блокада против
Эта новость часть сюжета Сколково
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно