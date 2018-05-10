Общий объём инвестиций в возобновляемые источники энергии в мире составил $ 279,8 млрд в 2017 г.

Согласно данным совместного отчета "Общие тенденции инвестирования в возобновляемую энергетику 2018", подготовленного офисом Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и компанией Bloomberg New Energy Finance (BNEF), объем инвестиций в ВИЭ за последние восемь лет превысил $ 200 млрд.

Общий объём инвестиций в ВИЭ в течение 2017 г. составил $ 279,8 млрд (без учёта инвестиций в крупные гидрогенерирующие объекты) и обеспечил рекордный объем ввода в эксплуатацию ВИЭ-генерации, составил 157 ГВт. Для сравнения в 2016 г. объем ввода в эксплуатацию ВИЭ-генерации составил 143 ГВт (+9.7%). При этом объем вводов генерации на ископаемом топливе в 2017 г. составил 70 ГВт.

Крупнейшим инвестором в ВИЭ, как и в предшествующие годы, стал Китай — $ 126,6 млрд (+31% в сравнении с 2016 г.), из которых две трети было направлено на развитие солнечной энергетики. В 2017 г. в КНР было введено в эксплуатацию 53 ГВт СЭС.

В то же время в США объем инвестиций в ВИЭ снизился на 6% и составил $ 40,5 млрд. В Европе также наблюдается снижение на 36% (до $ 41 млрд) инвестирования в ВИЭ. В Великобритании объем инвестиций в ВИЭ снизился на 65% (до $ 7,6 млрд), а в Индии - на 20% (до $ 10,9 млрд).

Инвестиции в солнечную энергетику в целом по миру достигли $ 160,8 млрд, что на 18% больше, чем в 2016 г. Инвестиции в строительство СЭС составили 57% от всех инвестиций в ВИЭ, произведённых в 2017 г. (за исключением инвестиций в сооружение крупных ГЭС), и превосходят глобальные инвестиции в угольную и газовую генерацию.

В отчете отмечается чрезвычайно мощный рост вложений в ВИЭ в 2017 г.: в Австралии на 147% (до $ 8,5 млрд), в Мексике на 810% (до $ 6 млрд) и в Швеции на 127% (до $ 3,7 млрд). В Египте инвестиции в ВИЭ выросли в шесть раз и составили $ 2,6 млрд.

В то же время на "старых" европейских и азиатских энергорынках, таких как рынки Великобритании, ФРГ или Японии, наблюдается снижение инвестирования в ВИЭ. Частично это связано с изменением тарифного регулирования ВИЭ-генерации (Великобритания), а частично — со снижением удельных капитальных затрат на сооружение объектов генерации на базе ВИЭ, что позволяет строить тот же объем новой генерации при прежнем уровне расходов.