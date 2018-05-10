Студенты-гидротехники познакомились с Чебоксарской ГЭС

Чебоксарская ГЭС (ПАО "РусГидро") стала первым объектом 43-ей ежегодной учебно-ознакомительной практики для 150 студентов Института гидротехнического и энергетического строительства Московского государственного строительного университета(МГСУ). Будущие гидротехники изучают Волжский каскад гидростанций, путешествуя на теплоходе.

Сотрудники Чебоксарской ГЭС во главе с директором Вадимом Бардюковым познакомили студентов и преподавателей с гидротехническими сооружениями, показали гидротурбинное и гидромеханическое оборудование. Гости побывали в машинном зале, на монтажной площадке, центральном пульте управления, водосливной плотине.

Студенты смогли увидеть работу Чебоксарской ГЭС во время половодья. Особое впечатление на практикантов произвел пропуск воды через донные водосбросы – его станция осуществляет для поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах отметок 63,0 – 63,3 м, установленных Федеральным агентством водных ресурсов.

Студентов заинтересовала кадровая политика РусГидро, в том числе система "корпоративных лифтов": она обеспечивает подготовку молодых специалистов с учетом требований компании и адаптацию новичков на рабочих местах.

Филиалы РусГидро активно проводят экскурсии и организуют практику для студентов профильных вузов: знакомят с энергетической отраслью в целом и нюансами будущей профессии. Это помогает качественно подготовить будущих инженеров и привлечь в гидроэнергетику молодежь, сделавшую осознанный выбор.

Чебоксарская ГЭС ежегодно встречает студентов МГСУ. В этом году их практика продолжится на Жигулевской и Нижегородской гидростанциях, а также на старейшей ГЭС каскада - Угличской.

МГСУ - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, ведущий вуз строительного профиля с многолетними академическими и научными традициями, современный научно-исследовательский и образовательный центр, активно участвующий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального потенциала России. Вуз ведет подготовку по 24 специальностям, из них четыре связаны с гидроэнергетикой.