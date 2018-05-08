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Отраслевые новости: Россия

В Тюмени горел завод "Полимерпласт"‍

В Тюмени горел завод Полимерпласт‍

10 мая 2018, 14:09
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Накануне вечером, 9 мая, тюменские пожарные тушили завод "Полимерпласт", где в производственном цехе вспыхнул огонь. Борьба с возгоранием заняла у сотрудников МЧС порядка полутора часов — с 19:26 до 20:44.

— Пожар начался на втором этаже. Его заметили рабочие, которые там работали. Они увидели дым и сообщили охране. Те, в свою очередь, позвонили пожарным, — рассказал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы регионального МЧС. — Площадь пожара — 500 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В "Полимерпласте" сообщили, что производство работает. Сегодня закончат разборку завалов и приступят к восстановлению.

Компания: ПУНП.РФ
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