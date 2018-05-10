Завершено строительство автодорожной части Крымского моста

Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — строительство автодорожной части, сообщил заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

"Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора", — говорится в сообщении.

Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу в эксплуатацию и принята заказчиком.

"Компания "Стройгазмонтаж" выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока, вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

По его словам, сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту, чтобы пустить движение во второй половине мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений для безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.

РИА Новости