Электромонтер ООО "Башкирэнерго" спас ребенка

Электромонтер отдела линий электропередачи ПО "ЦЭС" ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") Александр Храмков спас восьмилетнего ребенка, вытащив его из ямы с холодной водой. Мальчик к тому времени уже сильно замерз и, если бы не Александр, ситуация могла закончиться трагически.

Дело происходило возле полуразрушенного здания в Калининском районе Уфы, где детвора проводила время. Одного из ребят, бегающего по зданию, не выдержал пол, и тот провалился в яму. Его друзья побежали искать помощи. Неподалеку находился Александр Храмков со своей семьей. Дети сообщили ему о случившемся, и он поспешил к пострадавшему. В глубокой яме с холодной водой Александр увидел мальчика, который уже практически не чувствовал ног.

- Я немедленно позвонил в службу спасения, но режим ожидания занимал две-три минуты, - отметил Храмков. – А времени терять было нельзя. Решил действовать самостоятельно. Пригодились навыки электромонтера. Рядом с местом происшествия находился мой гараж. Побежал туда, взял небольшой карабин и веревку. Соединил их и бросил парню, объяснив, как нужно пользоваться. Как только он зацепил карабин за пояс, мы вместе с тестем вытащили его.

Александр дал пострадавшему теплую куртку, чтобы тот мог согреться до приезда спасателей. Вскоре подъехали спасатели и скорая помощь, которая забрала подростка с подозрением на переохлаждение.

Служба спасения отметила, что действия Александра Храмкова были признаны своевременными и правильными. "Еще десять минут – и ребенок мог остаться без ног", - передает слова спасателей электромонтер. Но благодаря Александру все закончилось благополучно.