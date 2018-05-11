Энергетики Карачаево-Черкесии и МВД по КЧР повышают эффективность в борьбе с хищениями электроэнергии

В МВД по КЧР прошло заседание межведомственной рабочей группы по организации и проведению совместных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности в сфере топливно-энергетического комплекса республики. В заседании принял участие советник директора филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") Сергей Никулин.

Среди участников были также представители налоговых органов, антимонопольной службы, судебных приставов, министерства промышленности и торговли, Кавказского управления Ростехнадзора, управления по тарифам и ценам по КЧР, ресурсоснабжающих организаций республики.

Основной темой повестки дня стало обсуждение вопросов платежной дисциплины и ход выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о проведении межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности в топливно-энергетическом комплексе на территории СКФО и по пресечению канала финансирования бандполья, связанного с хищением углеводородного сырья, а также соответствующих поручений Правительства РФ.

Об итогах работы в этом направлении в течение первого квартала текущего года доложил начальник отдела УЭБиПК МВД по КЧР Султан Шовкаров. В частности, он отметил, что с начала года значительно увеличилось количество поступивших от филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" материалов по фактам неучтенного энергопотребления, которые после проведения всех необходимых следственных действий направляются в мировые суды для вынесения административного наказания.



В свою очередь, советник директора филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Сергей Никулин обратил внимание на то, что особый акцент руководство энергокомпании делает на выявление и пресечение фактов неучтенного потребления энергоресурсов путем его несанкционированного отбора промышленными объектами и населением республики, для чего регулярно проводятся рейды и подворовые обходы. Так, в течение первого квартала в правоохранительные органы республики по ст. КоАП 7.19 направлены 69 обращений на общую сумму 2,9 млн рублей, в том числе по безучетному потреблению электроэнергии и самовольному подключению к электрическим сетям.

Он также отметил, что в течение последних месяцев значительно улучшились эффективность и качество взаимодействия с правоохранительными органами, что является одним из результатов подписанного в конце прошлого года Соглашения между МРСК Северного Кавказа и МВД по Карачаево-Черкесии. Документ, в частности, предполагает взаимодействие сторон в вопросах снижения уровня преступности в сфере электросетевого комплекса республики, выработку совместных мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений в сфере электросетевого комплекса.

В ходе заседания своим практическим опытом и возникающими при этом вопросами поделились и другие участники, после чего была достигнута договоренность о дальнейшей координации действий в борьбе с экономическими преступлениями в сфере ТЭК, взаимном информационном обмене и активизации взаимодействия всех членов межведомственной рабочей группы.

Межведомственная рабочая группа создана в 2016 году по инициативе МВД по КЧР для выработки общего алгоритма действий правоохранительных и контролирующих органов исполнительной власти республики, направленного на решение и недопущение преступлений экономической направленности в сфере топливно-энергетического комплекса республики.