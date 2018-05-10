"Оптическая стройка-2018" началась в малоэтажных поселках Пермского края

"Ростелеком" приступил к строительству оптических сетей связи в малоэтажных поселках Пермского края. На первом этапе стройки почти 2,9 тысяч домохозяйств получат высокоскоростной доступ в сеть интернет в девяти поселках Пермского, Красновишерского, Чайковского, Верещагинского, Чусовского районов.

Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

"Всем пользователям, в первую очередь, нужна высокая скорость доступа в интернет, независимо от того, где они проживают – в городе, поселке или деревне, поэтому мы проводим оптику не только в крупные населенные пункты, но и в небольшие поселения. В результате жителям будут доступны широкополосный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с, цифровое интерактивное телевидение, "Умный дом" с интеллектуальной системой видеоконтроля и датчиками безопасности и комфорта, а также стационарная и мобильная связь".

Доступ к современным цифровым услугам по итогам оптической стройки, стартовавшей в 2017 году, уже получили более 2,2 тыс. домохозяйств малоэтажной застройки в Пермском, Краснокамском, Частинском, Осинском, Косинском, Очерском, Березниковском районах, из них доступ в интернет впервые появился в поселках Конец-Бор (Краснокамский район), Восточный (Осинский район), Николаев Посад (Березники), Зайчики (Очерский район), Кордон (Косинский район) и других.

Новые линии связи компания строит на основе технологии "оптика в квартиру", которая обеспечивает пользователю сверхвысокие скорости интернета. Эта технология кардинально отличается от других широко применяемых в России и признается экспертами одной из самых перспективных: во-первых, оптический канал связи "приходит" непосредственно в квартиру абонента, что гарантирует высокое качество и надежность услуги, во вторых, обеспечивается "запас" по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед. Это позволяет соответствовать современным потребностям жителей и бизнеса как по качеству интернет-доступа, так и по скорости.

