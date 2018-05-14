Энергетики ведут капитальный ремонт подстанции "Дядьковская" в Кореновском районе

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Кореновского района к летнему пику нагрузок, специалисты ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") проводят капитальный ремонт одного из важных центров электроснабжения района – подстанции 35/10 кВ "Дядьковская".

Она снабжает электроэнергией потребителей, проживающих в станице Дядьковская и хуторе Северный, а также ряд социально-значимых объектов, в числе которых школа, сельская администрация, торговые комплексы и ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

В ходе работ на энергообъекте будут отремонтированы два силовых трансформатора и несколько десятков единиц различных наименований оборудования, выполнены мероприятия по благоустройству территории. Завершить работы на подстанции планируется в конце мая.

– Проведенные работы позволят не только продлить ресурс оборудования, повысить уровень безопасности подстанции, но и создать условия для бесперебойной подачи электроэнергии для потребителей самых отдаленных сельских поселений, в период прохождения летнего максимума нагрузок, – отмечает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.