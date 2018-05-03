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Отраслевые новости: Энергетика

"МОЭК" приступил к проведению летних профилактических работ на тепловых сетях

МОЭК приступил к проведению летних профилактических работ на тепловых сетях

14 мая 2018, 14:54
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО "МОЭК" приступило к проведению профилактических работ на сетях горячего водоснабжения и отопления. Необходимые мероприятия выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов, их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов.

Точную дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения можно узнать на интернет-сайте "МОЭК Онлайн" по адресу: https://online.moek.ru/. В данном сервисе достаточно ввести адрес дома и система укажет сроки проведения работ.

ПАО "МОЭК" в 2018 году усовершенствовал работу данного сервиса, сделав его более информативным и удобным для пользователей. Теперь вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений.

Компания: ПАО "МОЭК"
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