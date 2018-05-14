Около 18,6 миллионов рублей оплатили АО "Карачаево-Черкесскэнерго" абоненты после уведомления об отключениях за долги

С начала года 6280 абонентов АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") получили от диспетчеров энергокомпании уведомления о наличии задолженности и предупреждения о том, что в случае непогашения долга потребителям будет прекращена подача электроэнергии. Общий долг уведомленных абонентов превышал 22,3 млн руб. Из этой суммы на долю населения приходилось более 17,1 млн руб., юридических лиц – более 5,1 млн руб.

После проведенной с должниками разъяснительной работы сотрудники районных и городских энергосбытовых отделений добились погашения 95% от первоначальной суммы задолженности. 5966 потребителей оплатили АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в счет погашения долгов почти 18,6 млн руб.

314 абонентам, которые не проявили инициативу урегулировать задолженность перед энергоснабжающей организацией, по заявкам АО "Карачаево-Черкесскэнерго" была прекращена подача электроэнергии. В общей сложности эти недобросовестные потребители должны за отпущенную им электроэнергию более 3,7 млн руб. Без электричества вплоть до погашения долгов остались 24 юридических лица и 290 абонента частного сектора.

Потребителям энергоресурса следует помнить, что электроэнергия – это товар, который требует оплаты. От своевременных и полных платежей зависит надежность электроснабжения нашего региона.

Также руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминает своим абонентам, что в минувшем году были внесены изменения в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Если ранее извещение об отключении электрической энергии направлялось потребителю только заказным письмом с уведомлением, то теперь законодательством предусмотрены уведомления любым из способов: СМС-сообщением, сообщением на адрес электронной почты, уведомлением на официальном сайте энергокомпании, включением текста уведомления в счет на оплату, публикацией в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов, уведомлением через "Личный кабинет" потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, передачей голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.

В связи с этим АО "Карачаево-Черкесскэнерго" еще в январе текущего года на своем официальном сайте, а также в региональных печатных и интернет-СМИ уведомляло своих потребителей о том, что с февраля 2018 года информация о предстоящих ограничениях режима потребления электрической энергии в случае неоплаты будет публиковаться на официальном сайте в сети "Интернет": www.kchenergo.ru и считаться надлежащим уведомлением потребителя-должника.

С 20 февраля 2018 года реестр на ограничение коммунальных услуг физическим лицам, а также реестр на ограничение юридических лиц размещается в соответствующих подразделах раздела "Клиентам" на официальном сайте АО "Карачаево-Черкесскэнерго" http://kchenergo.ru/klientam/klientam.html.