В Комсомольске-на-Амуре завершается реконструкция ПС 110 кВ Береговая и ПС 35 кВ Городская

Хабаровские электрические сети (Филиал АО "ДРСК")" приступили к завершающему этапу масштабной реконструкции двух подстанций в Комсомольске-на-Амуре.

На подстанции Береговая 110/6 кВ завершается установка нового силового трансформатора 25 МВА. В ближайшее время здесь планируется установить второй аналогичный трансформатор. Кроме этого, на подстанции продолжаются пуско-наладочные работы систем релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи.

В рамках модернизации подстанции 35/6 кВ Городская, питающей центральную часть Комсомольска-на Амуре, уже установлен общеподстанционный пункт управления, комплектное распределительное устройство, а также реакторная группа. В дальнейшем здесь обновят системы противоаварийной автоматики и связи.

- Реконструкция сразу двух центров питания Комсомольска-на-Амуре повысит надежность и качество электроснабжения потребителей и обеспечит значительный запас мощностей для потенциальных заявителей АО "ДРСК", что положительно отразится на инвестиционной и деловой привлекательности города, – отмечает Сергей Новиков, заместитель директора по развитию и инвестициям Хабаровских электрических сетей.

В прошлом году Хабаровские электрические сети построили новую кабельную линию 35 кВ протяженностью 3,4 км, соединяющую модернизируемые подстанции. Работы по обновлению оборудования подстанций и кабельной линии завершатся в конце 2018 г. Проект начат в 2016 году в рамках модернизации системы электроснабжения Комсомольска-на Амуре.