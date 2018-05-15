Энергетики Свердловской теплоснабжающей компании завершили отопительный сезон в Первоуральске и приступают к летней ремонтной кампании

В Первоуральске закончился отопительный сезон. На основании постановления № 755 от 23 апреля 2018 года и.о. Главы Администрации городского округа с 14 мая началось поэтапное прекращение циркуляции теплоносителя и перевод оборудования на летний режим работы.

Энергетики начинают активную фазу ремонтной кампании. Первым этапом станет проведение гидравлических испытаний магистральных и квартальных сетей (409,2 км). Опрессовки начнутся с 16 мая. С целью сокращения сроков отсутствия горячей воды у потребителей испытания магистральных трубопроводов пройдут локальными участками. Квартальные сети пройдут испытания с помощью специализированных передвижных установок без отключения ГВС.

В рамках предстоящей летней ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. планируется капитальный и текущий ремонты 5,7 км тепловых сетей. Работы пройдут по улицам Малышева и Ватутина. Запланировано техническое перевооружение ЦТП по пр. Ильича и пр. Космонавтов с заменой устаревшего теплообменного, насосного и электротехнического оборудования, создание системы автоматического регулирования и учета, капитальные ремонты зданиий котельных поселков Крылосово и Билимбай. Затраты на предстоящую ремонтную кампанию составят свыше 80 млн. рублей.

В этом году Свердловская теплоснабжающая компания планирует провести благоустройство свыше 120 объектов, порядка 40 из них энергетики планируют сдать приемочной комиссии до конца мая. На эти цели выделено 10,8 млн. рублей. Во время проведения благоустройства планируется обновить более 5 тыс. квадратных метров внутриквартальных дорог, тротуаров и газонов. Будут реконструированы участки на главных улицах Первоуральска (Ватутина, Малышева, Герцена, Ленина) и поселка Билимбай. Подрядные организации проведут восстановление дорожного покрытия, газонов, укладку тротуарной плитки, установку бортового камня.

Летняя ремонтная кампания – необходимый процесс подготовки оборудования тепловых сетей к работе в предстоящем отопительном сезоне. Именно от ее профессионального проведения зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период.

