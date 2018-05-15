Энергоэффективности окажут матпомощь

Минэкономики предлагает ежегодно выделять до 23 млрд руб. на софинансирование программ энергоэффективного ремонта жилья. Такие предложения ведомство уже представило Белому дому. Эти средства обеспечат до 10% средств бюджетов региональных фондов капремонта. Кроме того, господдержка возможна через конкурсы региональных проектов энергоэффективности — ее получат проекты, способные обеспечить наибольшее снижение энергопотребления на рубль средств поддержки.

Минэкономики предлагает правительству финансово поддержать региональные программы энергоэффективного ремонта жилья. Как сообщил глава профильного департамента Минэкономики Дмитрий Вахруков, ведомство разработало два механизма такой поддержки и уже отправило свои предложения в Белый дом.

Смысл энергоэффективных работ в жилых домах состоит в снижении расхода тепла на отопление и вентиляцию (например, утепляются фасады и устанавливаются индивидуальные тепловые пункты).

Предполагается, что затраты окупятся за счет снижения платы за коммунальные услуги. В марте Минстрой сделал требования по энергоэффективности домов обязательными при вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капремонт зданий. По планам ведомства, объем потребления тепла и электроэнергии в новостройках с 1 июля 2018 года должен снизиться на 20%, с 1 января 2023 года — на 40%, а с 1 января 2028 года — на 50%.

Первый из разработанных Минэкономики механизмов предполагает софинансирование федеральным центром капремонта в многоквартирных домах (мероприятий по энергоэффективности) — до 10% от бюджетов региональных фондов капремонта. По словам Дмитрия Вахрукова, это обойдется бюджету в сумму до 23 млрд руб. в год. За эти деньги планируется удешевить для граждан повышение энергоэффективности в домах, а также снизить коммунальные платежи. Часть средств может пойти банкам (для снижения рисков финансирования ими энергосервиса) и сервисным организациям (для повышения рентабельности).

Второй механизм — проведение конкурсов региональных проектов по повышению энергоэффективности. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, на них будет оцениваться объем снижения энергопотребления на рубль средств поддержки. Финансовые параметры этого предложения уточняются, в том числе с участием регионов. Пока оба механизма только обсуждаются: как уточнили в Минэкономики, если правительство их поддержит, ведомство подготовит законопроект и подзаконные акты.

В Минстрое инициативу коллег одобряют; как пояснил “Ъ” исполняющий обязанности главы ведомства Михаил Мень, господдержка повышения энергоэффективности поможет привлечь внимание местных властей и бизнеса к этой отрасли. "Ранее государство поддерживало региональные центры энергоэффективности, потом от этого отказались, возможно, предлагаемые меры в какой-то степени смогут это компенсировать",— полагает он.

Отметим, что программы энергоэффективности есть не только в жилищном строительстве: с 2009 года действует закон, касающийся экономики РФ в целом (он предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году). Впрочем, за девять лет этот показатель сократился лишь на 13%. В апреле этого года правительство утвердило отдельную "дорожную карту" по повышению энергоэффективности экономики, предполагающую к 2025 году сокращение энергоемкости ВВП на 12% (от показателя 2016 года), а к 2030 году — на 23%.

Коммерсант