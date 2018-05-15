Европейская ассоциация по ветровой энергетике считает, что к энергосистеме Польши можно присоединить до 4 ГВт офшорной ветровой генерации к 2027 г.

Европейская ассоциация по ветровой энергетике - WindEurope (European Wind Energy Association), заявила, что польский системный оператор Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) S.A. имеет достаточно технических возможностей для присоединения к национальной сети 4 ГВт офшорной ветровой генерации к 2026-2027 гг. и до 8 ГВт в долгосрочном периоде.

Строительство ветровой генерации позволит системному оператору диверсифицировать состав генерирующих мощностей. По мнению WindEurope необходимые для реализации этих планов квалификация и производственный опыт в Польше имеются. Польская Ассоциация ветровой энергетики Polish - Wind Energy Association (PWEA), со своей стороны, проинформировала о том, что до 50% необходимого оборудования для офшорных ветропарков смогут поставить польские компании.