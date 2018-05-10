HENGTONG OPTIC-ELECTRIC – очередной шаг на российский рынок связи

С успехом для китайской компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC во время проведения "Российской недели высоких технологий" завершилась выставка "СВЯЗЬ-2018", на которой было представлено оборудование информационных технологий, телекоммуникаций и навигации. В рамках этого события компания HENGTONG OPTIC-ELECTRIC выставила на суд требовательной публики свою новую продукцию. Более 30 лет выставка "СВЯЗЬ" является важнейшим событием в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, наглядно демонстрирующим самые последние достижения и инновационные разработки.

Ежегодное участие в выставке компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC подтверждает ее желание предлагать заказчикам лучшие материалы, конструкции и свои новые разработки, а также быть в первых рядах производственных компаний на рынке оптической связи, способных реализовать самые амбициозные проекты.

На стенде HENGTONG OPTIC-ELECTRIC посетителям была представлена основная продукция компании – оптоволокно и его производные: волоконно-оптический кабель, кабели связи, кабели управления, пассивное оборудование. Состоялись содержательные встречи с российскими и зарубежными потребителями телекоммуникационного оборудования, обсуждались возможности поставок кабельной продукции для российских электросетевых компаний и системных интеграторов.

"…Мы не ожидали такой активности от посетителей, которые побывали на нашем стенде и задали огромное количество вопросов, касающихся возможности совместного развития бизнеса не только в России, но и за ее пределами. Поэтому хотелось бы искренне поблагодарить всех наших перспективных деловых партнеров, которые готовы совместно с нами реализовать наши грандиозные планы. И это действительно очередной шаг компании на отечественном рынке связи…" - сказал Виктор Геннадьевич Румянцев - Генеральный директор ООО "Хэнгтонг Рус" - российский представитель компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC.