"Карачаево-Черкесскэнерго" готов обеспечить бесперебойное энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

Директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") Владимир Халюзин принял участие в совещании по вопросу подготовки и проведения итоговой государственной аттестации школьников на территории республики, которое провел глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

На совещании присутствовали члены правительства республики, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в СКФО Игорь Дральщиков, министр внутренних дел по КЧР Игорь Трифонов, главы городов и районов.

В ходе совещания глава республики обозначил основную задачу, которая стоит перед всеми его участниками, - обеспечение объективности ЕГЭ и создание равных условий для комфортного прохождения экзаменационных испытаний школьниками в рамках законодательства Российской Федерации.

Как отмечено на совещании, в едином государственном экзамене примут участие 1787 выпускников республики, из которых более 50 – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. В Карачаево-Черкесии будут работать 18 пунктов сдачи ЕГЭ, из них 6 - на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе совещания глава республики указал на необходимость обеспечения высокого уровня взаимодействия между всеми организациями и ведомствами, задействованными в проведении единого госэкзамена.

Докладывая главе Карачаево-Черкесии о готовности обеспечить бесперебойное энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин отметил, что со всеми территориальными сетевыми организациями Черкесска, Карачаевска и микрорайона Московского налажено взаимодействие и определён порядок обмена информацией.

Кроме того, на всех энергообъектах, обеспечивающих энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, проведены внеплановые осмотры, дополнительные работы по диагностике и определению их технического состояния. Также предприняты внеплановые проверки средств пожаротушения и противопожарного состояния пунктов оперативно-технологического управления. Подготовлены резервные источники электроснабжения и закреплены ответственные сотрудники, обладающие необходимыми навыками и квалификацией для их ввода в работу.

- Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" готов обеспечить надежное энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ в период проведения итоговой аттестации, - подытожил Владимир Халюзин.