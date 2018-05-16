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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" применяют новые технологии для надежного электроснабжения жителей Челябинска

Специалисты Челябэнерго применяют новые технологии для надежного электроснабжения жителей Челябинска

15 мая 2018, 14:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" установили микропроцессорное оборудование для дистанционной передачи данных на электроподстанции (ПС) 110/10 кВ "Аэродромная". В ходе работ энергетики осуществили монтаж аппаратуры для передачи и приема команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по выделенной линии оптоволоконной связи АКА "Кедр". Оборудование отечественного производства выполнено на современной элементной базе и оснащено средствами самоконтроля и диагностики.

Установка микропроцессорного комплекса на ПС 110/10 кВ "Аэродромная" позволит оптимизировать ресурсы для технического и оперативного обслуживания энергообъекта, тем самым повысив надежность электроснабжения двух административных районов города Челябинска: Курчатовского и Калининского. Подстанция "Аэродромная" является одним из ключевых центров питания и обеспечивает электроэнергией жилые кварталы с населением 140 тыс. человек, а также 5 лечебных учреждений, включая Областную клиническую больницу № 3, а также 45 образовательных учреждений, северо-западную котельную и другие социально значимые объекты.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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