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В ФРГ начали подготовку к стройке морского участка "Северного потока — 2"

В ФРГ начали подготовку к стройке морского участка Северного потока — 2

15 мая 2018, 15:47
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

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Компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток — 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд (Германия), сообщается в пресс-релизе компании.

"Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года…. Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода", — говорится в документе.

Отмечается, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании, — идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить их в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год.

Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. В пресс-релизе сообщается, что подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.

РИА Новости

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