Аварийность теплосетей Т Плюс в отопительном сезоне снизилась на 20%

В отопительном сезоне 2017-2018 в зоне ответственности ПАО "Т Плюс" произошло на 20% меньше технологических нарушений в теплосетях, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом заявил председатель правления энергохолдинга Денис Паслер на пресс-конференции в режиме телемоста, который связал Москву с 16 регионами присутствия компании. В мероприятии приняли участие представители более чем 100 региональных средств массовой информации.

Наиболее радикального снижения аварийности – на две трети – удалось добиться в Ижевске. Во многом это связано с успехом заключенного здесь концессионного соглашения на теплосетевое имущество.

Снижение аварийности обусловлено увеличением вложений в ремонты и техперевооружение сетей – в 2017 году на эти цели было направлено 10,6 млрд рублей, что на 61% больше, чем в 2016 году. В 2018 компания вновь увеличит фонды обновления теплосетевой инфраструктуры – на этот раз почти на четверть, до 13 млрд рублей. Соответственно вырастут и масштабы ремонтной программы.

При этом осенне-зимний период традиционно самый сложный в плане собираемости платежей – на конец 1 квартала нынешнего года дебиторская задолженность всех категорий потребителей достигла 94 млрд рублей. Данная цифра более чем в три раза превышает все расходы компании на ремонт и перевооружение, как по сетям, так и по генерации. Поэтому Т Плюс применяет весь комплекс возможных мер воздействия на недобросовестных потребителей – в первую очередь это масштабная претензионно-исковая кампания в отношении управляющих компаний и других организаций-посредников, самой проблемной категории. Применяются ограничения в отношении промышленных дебиторов.

Ряд мер в Т Плюс вынуждены предпринимать и по отношению к населению – помимо арестов счетов и ограничений на перемещение должников, компания прибегает к праву ходатайствовать о наложении запретов на сделки с имуществом для злостных нарушителей. "Первые ласточки" этой практике появились, например, во Владимире.

"Это очень важная работа, поскольку энергетикам в условиях тарифного регулирования цены тепловой энергии неоткуда компенсировать выпадающие таким образом поступления, - отметил Денис Паслер. - Это значит, что под угрозу ставится ход ремонтной кампании и благополучие добросовестных клиентов, чего мы допустить не можем".