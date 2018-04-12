Эксперты из Индии, Ирана и Китая обучаются проведению демэкзамена по стандартам WorldSkills в Казани

Эксперты WorldSkills из Ирана, Индии и Китая принимают участие в обучающей сессии по проведению демонстрационного экзамена в Казанском техникуме информационных технологий и связи. С 15 по 18 мая зарубежные эксперты будут перенимать технологию демэкзамена на примере его проведения по компетенциям "Программные решения для бизнеса" и "Мобильная робототехника".

В прошлом году представители международного движения WorldSkills в Иране, Индии и Китае договорились о совместном признании результатов демонстрационного экзамена. В частности, странами было запланировано сотрудничество в разработке и продвижении "Глобального паспорта компетенций" (Global Skills Passport).

"Наши зарубежные партнеры уже признали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в качестве независимой оценки практических навыков выпускников колледжей", – отметила заместитель генерального директора по международной деятельности Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алина Досканова.

"На международной арене активно заинтересовались данным проектом, когда в России его запустили и успешно протестировали. В Казани зарубежные эксперты не только увидят организацию и проведение демэкзамена, но и ознакомится с системой его внедрения на национальном уровне, а также обсудят возможности развития глобальной системы признания компетенций по методике WorldSkills", – добавила Алина Досканова.

Договоренности с Индией были достигнуты на чемпионате мира в Абу-Даби WorldSkillsCompetition в 2017 году, а с Китаем – в рамках IV Национального чемпионата WorldSkillsHi-Tech 2017. В России Skills-паспорт с результатами оценки выдают всем выпускникам, сдавшим демэкзамен, который в нашей стране выступает форматом итоговой аттестации.

17 мая иностранные эксперты также ознакомятся с процедурой проведения отборочных соревнований для участия в финалеVI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 2018 по компетенциям "Программные решения для бизнеса", "Информационные кабельные сети", "Графический дизайн", "Видеопроизводство". Финалисты этих соревнований отправятся представлять свой регион в Южно-Сахалинск в августе этого года.