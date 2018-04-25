ГК "ССТ" посадила лес

12 мая 2018 года Группа компаний "Специальные системы и технологии" приняла участие в подмосковной акции "Лес Победы", цель которой отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны и в честь их подвига посадить новые деревья.

Инициатива "Лес Победы" в шестой раз прошла в регионе. 12 мая на территории Московской области в ходе мероприятия появилось около 1,3 млн новых деревьев. На посадку в по-летнему жаркий субботний день вышло 300 тысяч жителей.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" традиционно поддержала городские инициативы. Ее сотрудники приехали сажать деревья на центральную площадку акции городского округа Мытищи в деревню Новосельцево. Восстанавливать лес, пострадавший от жука-короеда, сюда, вместе с ГК "ССТ", прибыло 1,5 тысячи человек. Участники акции высадили на территории Лобненского участкового лесничества 40 600 сеянцев ели и сосны.

В акции приняли участие студенты, школьники, представители общественных организаций округа, сотрудники предприятий и организаций, многодетные семьи, инициативные жители, в том числе с маленькими детьми.

Акция началась с официальной части. С приветственными словами и напутствием выступили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, начальник контрольного управления округа Сергей Покатило, директор ТУ "Федоскино" Елена Орлова. В своем обращении председатель первичной ветеранской организации "Центральный" Иштван Дунда напомнил об особой ценности леса в годы Великой Отечественной войны — лес давал укрытие нашим партизанам.

После официальной части, вооружившись перчатками, участники отправились на поле. Здесь, при помощи меча Колесова они делали лунки и высаживали сеянцы. Организаторы предусмотрели для участников фирменные футболки, полевую кухню и горячий чай. Хорошее настроение на площадке создавали солнечная погода и музыкальное сопровождение.

Пусть все высаженные деревья приживутся! И тогда через несколько лет в Лобненском лесничестве появится зеленый островок молодых сосен и елей, имя которому "Лес Победы".