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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Генеральный директор АО "РТСофт" О.В. Синенко возглавила Исследовательский комитет D2 "Информационные системы и телекоммуникации" СИГРЭ

Генеральный директор АО РТСофт О.В. Синенко возглавила Исследовательский комитет D2 Информационные системы и телекоммуникации СИГРЭ

16 мая 2018, 17:54
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Генеральный директор АО "РТСофт", член Президиума РНК СИГРЭ О.В. Синенко возглавила Исследовательский комитет D2 "Информационные системы и телекоммуникации" СИГРЭ.

Исследовательские комитеты (Study Committees) являются основной формой организации работы по проведению исследований, обмену опытом и научно-технической информацией в соответствии с уставными целями СИГРЭ. С 2002 года постоянно действуют 16 исследовательских комитетов (ссылка), каждый из которых занимается конкретной технической проблемой. Комитеты, в свою очередь, состоят из большого количества рабочих групп (Working Groups). 

До 1991 года Исследовательские комитеты СИГРЭ от России (СССР) возглавляли:

В.В. Бургсдорф – Исследовательский комитет В2  (ранее 22) "Воздушные линии" (1976-1982),

И.А. Глебов  - Исследовательский комитет А1 (ранее 11) "Вращающиеся электрические машины" (1958-1968).

После 1991 года Ольга Викторовна первым представителем России, возглавившим Исследовательский комитет СИГРЭ, и первой женщиной в истории России (СССР), занявшей этот пост.

Поздравительное письмо за подписью Председателя РНК СИГРЭ А.Е. Мурова доступно по ссылке.

Биография О.В. Синенко: ссылка.

Компания: РНК СИГРЭ
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