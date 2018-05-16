На Волжской ГЭС стартовали Восьмые Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС

На Волжской ГЭС ПАО "РусГидро" стартовали Восьмые Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС. Это ключевое мероприятие, направленное на оценку и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников эксплуатационных служб гидроэлектростанций, обмен передовым опытом в области управления энергетическим оборудованием и повышение безопасности работы ГЭС. Соревнования проводятся с 2005 года.

На торжественной церемонии открытия соревнований, обращаясь к участникам, член Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "РусГидро" Борис Богуш отметил: "На соревнованиях никогда не бывает проигравших, та подготовка, которую вы прошли, это не зря потраченное время. Мы видим её результаты не только здесь, но и в практической жизни, в умении применять знания на рабочих местах".

В этом году за путёвку в финал будут бороться команды, сгруппированные по регионам "Запад" и "Восток". Для участия в первом отборочном этапе в г. Волжский Волгоградской области прибыли участники из 12 филиалов РусГидро и сборная Башкирской генерирующей компании. Отборочный этап по региону "Восток" пройдет в июне на Саяно-Шушенской ГЭС.

В каждую команду входят четыре сотрудника оперативной службы: начальники смены станции и машинного зала, дежурный электромонтер и машинист гидроагрегатов. Соревнования пройдут в шесть этапов. Они сочетают теоретические задания, в частности, проверку знаний нормативно-технических и распорядительных документов, и практические задания, а именно: плановые переключения оборудования, ликвидацию условного технологического нарушения, оказание первой помощи пострадавшему, ликвидацию возгорания с применением первичных средств пожаротушения.

Семь команд-призеров региональных этапов сразятся в профессиональном мастерстве в финале соревнований в сентябре на базе Кабардино-Балкарского филиала РусГидро. Также в финале соревнований определится победитель Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" среди дежурных электромонтеров, проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.