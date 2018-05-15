Нижновэнерго ввел в работу ситуационно-аналитический центр по контролю за объектами электроснабжения мундиаля

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" начал работать ситуационно-аналитический центр (САЦ), контролирующий состояние объектов электроснабжения Чемпионата мира по футболу 2018 г. В САЦ установлено круглосуточное дежурство персонала.

В распоряжении персонала ситуационно-аналитического центра будет современный многофункциональный комплекс PSI Control, которым постоянно пользуются диспетчеры ЦУС. Он позволяет отслеживать работу всех подстанций и линий электропередачи в зоне ответственности Нижновэнерго. Информация о напряжении, активной и реактивной мощности электросети, загрузке трансформаторов в режиме реального времени транслируется на видео-стену, где ее могут видеть сотрудники диспетчерской службы. Кроме того, в помещении ЦУС установлены четыре дополнительные монитора, на которых будут отображаться только данные, касающиеся объектов мундиаля.

Во время матчей в ситуационно-аналитическом центре будут постоянно дежурить пять человек: старший смены, диспетчер ЦУС, дежурный по связи и два дежурных по безопасности – ответственный за защиту энергообъектов от проникновения посторонних лиц и ответственный за информационную безопасность.

Напомним, в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 г. филиал "Нижновэнерго" построил подстанцию (ПС) 110/10 кВ "Стрелка" и РП-121 с тремя кабельными линиями 10 кВ, а также реконструировал ПС 110/10/6 кВ "Мещерская". В рамках выполнения инвестиционной программы 2017 г. энергетики реконструировали шесть кабельных линий электропередачи, 13 трансформаторных подстанций и один распределительный пункт. Выполнено технологическое присоединение тренировочной площадки в микрорайоне "Мещерское озеро", зданий и сооружений временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона "Нижний Новгород" и удаленного пункта досмотра грузового транспорта на ул. Акимова.